07 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Hatayspor 1 - 3 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hatay'a evinde Kayseri şoku!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekibin kırmızı kart görerek 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor, , ve 'nin golleriyle 3-1 kazandı.

'in 29. haftasında, ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Kayserispor'un gollerini , ve kaydederken, Hatayspor'un tek golü ise 'dan geldi.

Ev sahibi ekipte mücadelenin 52. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 31'e yükseltirken, Hatayspor ise 46 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada İlhan Parlak'ın yerden pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan 'nin şutunda top az farkla auta gitti.

25. dakikada Mert'in orta alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Kayserispor'da, 'ın ara pasında topla buluşan İlhan Parlak kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada 'un soldan ortasında ceza sahası içinde rakip savunma arasından iyi yükselen Uğur Demirok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

40. dakikada 'nın ceza yayının hemen sağından kullandığı serbest vuruşta top önce baraja ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

54. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Pablo Santos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

58. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Sol taraftan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kayserisporlu oyuncuların ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

66. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Hataysporlu Kamara'nın sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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