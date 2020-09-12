12 Eylül 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un yeni kaptanı Hasan Hüseyin Acar oldu

Kayserispor'un yeni kaptanı belli oldu!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Teknik direktörlük koltuğuna 'ı getiren 'da takım kaptanı da değişti. Tecrübeli teknik adam takımın 1. kaptanının olduğunu açıkladı.

Teknik Direktör 'ın isteği doğrultusunda takımın 1. kaptanı değişti. sarı kırmızılı takımın kaptanlık pazubandını takacak. Takımın ikinci kaptanı ise olarak belirlendi.
'un geçen sezon takım kaptanı Silviu Lung idi. İkinci kaptan olarak Portekizli futbolcu Miguel Lopes görev üstlenmişti.
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