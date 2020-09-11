11 Eylül 2020, Cuma
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Hes Kablo Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre, mevcut kadroda bulunan futbolcuların giyeceği formaların sırt numaraları şu şekilde:
1- İsmail Çipe
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Oğuzhan Çapar
7- Harrison Manzala
8- Hasan Hüseyin Acar
10- Pedro Henrique
11- Muğdat Çelik
12- Abdulkadir Taşdan
13- Miguel Lopes
14- Emre Demir
16- Doğan Alemdar
17- Nurettin Korkmaz
18- Zoran Kvrizc
19- Ömer Uzun
20- Adem Doğan
22- Cristian Sapunaru
25- Aaron Lennon
26- İlhan Depe
32- Yasir Subaşı
33- Silviu Lung
88- Gustavo Campanharo
89- Yaw Achak
92- Mario Situm
96- Daniel Avromovski
Kayserispor'da forma numaraları belli oldu
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da forma numaraları belli oldu. Sarı-kırmızılıların en çok merak edilen yıldız ismi Lennon'ın sırt numarası ise yine kendisiyle gelenekselleşen 25 numara oldu.
Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların forma sırt numaraları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre, mevcut kadroda bulunan futbolcuların giyeceği formaların sırt numaraları şu şekilde:
1- İsmail Çipe
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Oğuzhan Çapar
7- Harrison Manzala
8- Hasan Hüseyin Acar
10- Pedro Henrique
11- Muğdat Çelik
12- Abdulkadir Taşdan
13- Miguel Lopes
14- Emre Demir
16- Doğan Alemdar
17- Nurettin Korkmaz
18- Zoran Kvrizc
19- Ömer Uzun
20- Adem Doğan
22- Cristian Sapunaru
25- Aaron Lennon
26- İlhan Depe
32- Yasir Subaşı
33- Silviu Lung
88- Gustavo Campanharo
89- Yaw Achak
92- Mario Situm
96- Daniel Avromovski
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