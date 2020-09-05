05 Eylül 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Aaron Lennon'un alacağı ücret belli oldu!

Lennon'un alacağı ücret belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

ekiplerinden 'un flaş transferi 'un, sarı-kırmızılı takımla anlaşma şartları belli oldu.

2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen 'un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki 'a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.

Sarı Kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon'a yıllık olarak 600 Bin Avro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 Bin Avro bonus ödemesi yapacak. Kayserispor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.

Kayserispor Aaron Lennon'u resmen açıkladı haberin devamı

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