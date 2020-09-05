05 Eylül 2020, Cumartesi
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Kayserispor'da Aaron Lennon'un alacağı ücret belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un flaş transferi Aaron Lennon'un, sarı-kırmızılı takımla anlaşma şartları belli oldu.
Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon'a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.
Sarı Kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon'a yıllık olarak 600 Bin Avro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 Bin Avro bonus ödemesi yapacak. Kayserispor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.
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