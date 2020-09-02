02 Eylül 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Aaron Lennon'u resmen açıkladı

Kayserispor Aaron Lennon'u resmen açıkladı
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , bir dönem Tottenham forması giyen Aaron Lennon'u kadrosuna kattığını duyurdu.

ekiplerinden , transfer bombasını patlattı! Sarı kırmızılı kulüp, İngiliz yıldız Aaron Lennon'u kadrosuna kattı.

Aaron Lennon daha önce Leeds, Tottenham, Everton ve Burnley'de oynamıştı. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasını 21 kez terletmişti.

Öte yandan kariyeri boyunca 539 müsabakada rol alan Lennon, 41 gol 92 asist üretti.

Kayserispor'a G.Saraylı eski oyuncu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor'da Covid-19 şoku Kayserispor'da Covid-19 şoku
Kayserispor'a G.Saraylı eski oyuncu! Kayserispor'a G.Saraylı eski oyuncu!
Kayserispor'dan transfer açıklaması! Kayserispor'dan transfer açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör