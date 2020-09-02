Kayserispor Aaron Lennon'u resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, bir dönem Tottenham forması giyen Aaron Lennon'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer bombasını patlattı! Sarı kırmızılı kulüp, İngiliz yıldız Aaron Lennon'u kadrosuna kattı.

Aaron Lennon daha önce Leeds, Tottenham, Everton ve Burnley'de oynamıştı. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasını 21 kez terletmişti.

Öte yandan kariyeri boyunca 539 müsabakada rol alan Lennon, 41 gol 92 asist üretti.

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