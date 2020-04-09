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Lung: Futbolu özledim

Lung: Futbolu özledim
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

'un başarılı kalecisi Lung, mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi. Futbolu çok özlediğine vurgu yapan Rumen eldiven, "Futbolsuz günler çok zor geçiyor. Sürekli evde kalmak veya gezememek, dünyasının dışında kalmak berbat. Sağlık, dünyadaki en değerli varlığımız. Umarım bir an önce corona virüs salgını sona erer" diye konuştu.

'un başarılı kalecisi Lung, mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi. Futbolu çok özlediğine vurgu yapan Rumen eldiven, "Futbolsuz günler çok zor geçiyor. Sürekli evde kalmak veya gezememek, dünyasının dışında kalmak berbat. Sağlık, dünyadaki en değerli varlığımız. Umarım bir an önce koronavirüs salgını sona erer" diye konuştu.
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