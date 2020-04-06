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Hakan Arıkan hasret kaldı

Hakan Arıkan hasret kaldı
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

HES Kablo 'un sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Hakan Arıkan bu sezon forma giyemedi.

HES Kablo 'un sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Hakan Arıkan bu sezon forma giyemedi. Yaşadığı sakatlıkla formasından uzaklaşan 38 yaşındaki kalecinin yerine 8 maçta (5 Süper Lig, 3 kupa) İsmail Çipe oynadı. Sarı-kırmızılılarda as kaleci ise bu sezon çıktığı 22 maçla (1'i kupa) Silviu Lung oldu.
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