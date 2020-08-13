13 Ağustos 2020, Perşembe

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Bayram Bektaş teknik ekibini belirledi!

Bayram Bektaş teknik ekibini belirledi!
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

'da teknik direktörlük görevine getirilen teknik ekip kadrosunu belirledi. Tecrübeli teknik adam Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu 'a da kadrosunda görev verdi.

Süper Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlüğe getirilen , teknik ekibini belirledi.

Sarı-kırmızılı kulüple geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, yardımcı antrenörler , Kemal Kurak ve İbrahim Dağşan ile çalışacak.

Bektaş'ın ekibinde, Ahmet Kuzalt kaleci antrenörü, Ömer Faruk Mahir atletik performans antrenörü ve Kaan Karakaş ise analizci olarak görev alacak.

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