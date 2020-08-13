13 Ağustos 2020, Perşembe
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Sarı-kırmızılı kulüple geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, yardımcı antrenörler Gökhan Ünal, Kemal Kurak ve İbrahim Dağşan ile çalışacak.
Bayram Bektaş teknik ekibini belirledi!
Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Bektaş teknik ekip kadrosunu belirledi. Tecrübeli teknik adam Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Gökhan Ünal'a da kadrosunda görev verdi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş, teknik ekibini belirledi.
Sarı-kırmızılı kulüple geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, yardımcı antrenörler Gökhan Ünal, Kemal Kurak ve İbrahim Dağşan ile çalışacak.
Bektaş'ın ekibinde, Ahmet Kuzalt kaleci antrenörü, Ömer Faruk Mahir atletik performans antrenörü ve Kaan Karakaş ise analizci olarak görev alacak.
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