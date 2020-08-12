Mehmet Sepil açıkladı! Rezerv lig...
Kulüpler Birliği'nde kritik zirve bitti. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği başkanlığına tekrar seçilen Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Sepil, "21 kulübün ortak kararıyla rezerv ligin kurulmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği'nde kritik zirve bitti. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği başkanlığına tekrar seçilen Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.
Sepil'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Rezerv ligin kulüpler için çok çok önemli olduğunu tartıştık. 21 kulübün ortak kararıyla, bunun çok hızlı olarak hayata geçirilmesini federasyondan yazıyla bir kez daha talep edeceğiz."
"6 takımın, lisans uygulanmasıyla ilgili endişeleri vardı. Bu endişeler tartışıldı. Bu konuyla ilgili kulüplerin farklı talepleri var. Talepleri, ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız. Ardından Nihat Özdemir'e göndereceğiz. Son karar federasyonun olacak."
"Yabancı oyuncu konusunda çalışma grubunun hemen belirlenip, gelecek sezon için bir daha değişmeyecek şekilde kulüplere bildirilmesini talep edeceğiz."
"Yayıncı kuruluş ile görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin hızlı bitmesi gerekiyor. Bütçeyi görmeden takımların transfer yapması çok zor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama