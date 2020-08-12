12 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Mehmet Sepil açıkladı! Rezerv lig...

Sepil açıkladı! Rezerv lig...
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Kulüpler Birliği'nde kritik zirve bitti. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği başkanlığına tekrar seçilen açıklamalarda bulundu. Sepil, "21 kulübün ortak kararıyla rezerv ligin kurulmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği'nde kritik zirve bitti. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği başkanlığına tekrar seçilen açıklamalarda bulundu.

Sepil'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rezerv ligin kulüpler için çok çok önemli olduğunu tartıştık. 21 kulübün ortak kararıyla, bunun çok hızlı olarak hayata geçirilmesini federasyondan yazıyla bir kez daha talep edeceğiz."

"6 takımın, lisans uygulanmasıyla ilgili endişeleri vardı. Bu endişeler tartışıldı. Bu konuyla ilgili kulüplerin farklı talepleri var. Talepleri, ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız. Ardından Nihat Özdemir'e göndereceğiz. Son karar federasyonun olacak."

"Yabancı oyuncu konusunda çalışma grubunun hemen belirlenip, gelecek sezon için bir daha değişmeyecek şekilde kulüplere bildirilmesini talep edeceğiz."

"Yayıncı kuruluş ile görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin hızlı bitmesi gerekiyor. Bütçeyi görmeden takımların transfer yapması çok zor."

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