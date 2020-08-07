07 Ağustos 2020, Cuma

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Kayserispor yeni sezon formasını tanıttı

Kayserispor yeni sezon formasını tanıttı
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

 ekiplerinden , yeni sezon formalarından birini sosyal medya hesabından tanıttı.

Hes Kablo , yeni sezon formalarından birini sosyal medya hesabından tanıttı.

Kayserispor paylaşıma, ''Formamızda yer alan 3917 metre zirve yükseltisi izhopsi tam olarak kalbe denk geliyor.'' notunu düştü.

İşte Kayserispor'un yeni sezon forması:


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