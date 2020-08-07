07 Ağustos 2020, Cuma

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Kayserispor eski Teknik Direktörü Prosinecki: “Mensah, Galatasaray’a faydalı olur”

Prosinecki'den Mensah açıklaması! Galatasaray...
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Hes Kablo eski , Bernard Mensah’ın ’a faydalı olacağını söyledi.

Geride kalan sezon Hes Kablo 'da görev yapan Teknik Direktör , ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah'a en uygun takımın olacağı kanısında. Yeni sezonda Kayserispor'daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü Kayserispor kulübünün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak "Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye'de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa'dan bir oyuncu" dedi.

Süper Lig ekibinden Mensah hamlesi! Anlaşma sağlandı.... haberin devamı

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