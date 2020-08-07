07 Ağustos 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

ekiplerinden ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı ekip, 46 yaşındaki teknik direktörle 3 yıllık anlaşma sağlandı.

, Roberto Prosinecki'nin ardından yeni sezon için teknik direktör ile anlaştı. Bayram Bektaş ile pazartesi günü 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

46 yaşındaki teknik adam, daha önce 'de Göztepe'yi çalıştırmış, ardından A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Bektaş daha önce de A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığını ve yoluna Süper Lig ya da Avrupa'da bir takımda teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirtmişti.

Kayserispor Bayram Bektaş ile prensipte anlaştı

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