22 Temmuz 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Süper Lig'in son haftasında sahasında ile karşılaşacak olan Hes Kablo hazırlıklarını Prosinecki yönetiminde sürdürdü.

Hes Kablo , Süper Lig'in son haftasında 26 Temmuz Pazar günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Dinamo Zagreb Prosinecki'yi bekliyor


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