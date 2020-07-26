Kayseri'de gergin anlar! Cüneyt Çakır ambulansla çıkarıldı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Hes Kablo Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak ligi son sırada tamamladı ve TFF 1. Lig'e düştü. Karşılaşmanın ardından Kayserisporlu futbolcular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterirken, deneyimli hakem ambulansla stattan çıkarıldı.

Süper Lig'in son haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Kayserispor ile Trabzonspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kayseri ekibi, mutlak kazanması gereken maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak sezonu 18. sırada bitirdi ve TFF 1. Lig'e düşen 3 takımdan biri oldu.

CÜNEYT ÇAKIR'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Fanatik'te yer alan habere göre, Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından statta olaylar çıktı. Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 kaybeden Kayserisporlu oyuncular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdiler. 90 dakikanın sona ermesiyle birlikte Kayserispor küme düştü. Hakemler ve futbolcular sahayı terk ederken, kısa süre sonra Kayserili oyuncular soyunma odasından çıkarak hakem odasına yöneldiler. Futbolcular Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterirken, tecrübeli hakemin üzerine yürüdüler. Araya polisler girdi ve Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı.

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