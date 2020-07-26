26 Temmuz 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayseri'de gergin anlar! Cüneyt Çakır ambulansla çıkarıldı

Kayseri'de gergin anlar! Stattan ambulansla çıkarıldı
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 Giriş Tarihi: 26.07.2020

'in 34. ve son haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Hes Kablo , sahasında 'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak ligi son sırada tamamladı ve 1. Lig'e düştü. Karşılaşmanın ardından Kayserisporlu futbolcular maçın hakemi 'a büyük tepki gösterirken, deneyimli hakem ambulansla stattan çıkarıldı.

'in son haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ekibi, mutlak kazanması gereken maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak sezonu 18. sırada bitirdi ve 1. Lig'e düşen 3 takımdan biri oldu.

CÜNEYT ÇAKIR'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Fanatik'te yer alan habere göre, Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından statta olaylar çıktı. Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 kaybeden Kayserisporlu oyuncular maçın hakemi 'a sert tepki gösterdiler. 90 dakikanın sona ermesiyle birlikte Kayserispor küme düştü. Hakemler ve futbolcular sahayı terk ederken, kısa süre sonra Kayserili oyuncular soyunma odasından çıkarak hakem odasına yöneldiler. Futbolcular Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterirken, tecrübeli hakemin üzerine yürüdüler. Araya polisler girdi ve Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı.

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