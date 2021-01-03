Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan hakemlere eleştiri!
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Samet Aybaba'dan hakemlere eleştiri geldi. Aybaba, "Türkiye'nin en iyi iki hakeminin verdiği kararlara bakmak lazım" dedi.
Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin lider olacağı bir maça çıkacağını bildiklerini, buna göre bir oyun planı uygulamaya çalıştıklarını belirtti.
İlk yarı takımının planları sahaya iyi yansıttığını aktaran Aybaba, "Biz de oyunu bir yerde tutalım, hızlı çıkalım diye planladık. İlk yarı başarılı olduk, pozisyon vermedik ama yapmayı düşündüğümüz çıkışı yapamadık. İkinci yarı biraz daha oyuncularımın kendine güveni gelince birkaç çıkış yaptık." diye konuştu.
Hakem hatalarının maçların önüne geçtiğini savunan Aybaba, şunları kaydetti:
"Ortada bir oyun, beraberliğe gidecekmiş gibi görünüyordu ama sonrasında bir penaltı kararı var. Türkiye'nin en iyi iki hakeminin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. Bir an önce toparlanmak lazım. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor. O nedenle futbolun ciddi sorunları var. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyor, koşuyor, mücadele ediyorlar. Kadro eksikliği bizi çok etkiliyor. Futbolcularım gerçekten elinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bu bizi bir yere getirir mi? Getirmez. Bir an önce bulunduğumuz yerden çıkmak için takviyeye, moral motivasyona ve desteğe ihtiyaç var. Bunları bir arada yapıp bundan sonraki çalışmalarımızı yönlendirmemiz lazım."
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