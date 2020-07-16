16 Temmuz 2020, Perşembe

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Dinamo Zagreb Prosinecki'yi bekliyor

Prosinecki için sürpriz talip!
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

'un başarılı teknik adamı için sürpriz bir teklif ortaya çıktı. Hırvat teknik adam için ülkesinin takımlarından 'in sezon sonunda başarılı hocayla görüşmek istediği iddia edildi.

Hırvatistan Ligi takımlarından , Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 'yı pandemi sonrası maaşı nedeniyle kulüpten gönderirken, yeni teknik direktör için girişimlere başladı.Dinamo Zagreb, Slovenya Milli takım Teknik Direktörü Matjaz Kek için girişimde bulundu ancak 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 58 yaşındaki teknik adam, teklifi reddetti. Nenad Bjelica'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Dinamo Zagreb yöneticileri, bu kez gözünü Türkiye'ye dikti.
Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

BJELICA YERİNE PROSİNECKİ

Süper Lig'de 'un başında iyi işler çıkaran , futbolculuk döneminde formasını giydiği Dinamo Zagreb'in gündemine girdi.

Hırvat yöneticiler, Kayserispor'un küme düşmesi halinde sözleşmesi otomatik olarak sona erecek Robert Prosinecki için Süper Lig'in bitmesini bekleyecek. Kayserispor'un küme düşmesi halinde, Robert Prosinecki ile görüşmeler başlayacak.


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