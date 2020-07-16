16 Temmuz 2020, Perşembe
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Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı duyuruda "Kırmızı kart gördüğüm için üzgünüm. İnsanlar, bilerek kart gördüğümü düşünüyor. Söylemek istediğim tek şey, maçta sinirli idim ve kendimi kontrol edemedim. Herkesten özür dilemek istiyorum. Kariyerimde en büyük desteği Kayseri'de gördüm. Bunu asla unutamam" dedi.
Kayserisporlu Bernard Mensah: "Kümede kalacağımıza inanıyoruz"
Hes Kablo Kayserispor'un başarılı futbolcusu Mensah kalan iki maçta takımdaki yerini alamayacak. Transferde gözde isim olan futbolcu bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Mensah'' Kariyerimde en büyük desteği Kayseri'de gördüm. Bunu asla unutamam"dedi.
Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, kırmızı kart gördüğü için üzgün olduğunu söyledi.
Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı duyuruda "Kırmızı kart gördüğüm için üzgünüm. İnsanlar, bilerek kart gördüğümü düşünüyor. Söylemek istediğim tek şey, maçta sinirli idim ve kendimi kontrol edemedim. Herkesten özür dilemek istiyorum. Kariyerimde en büyük desteği Kayseri'de gördüm. Bunu asla unutamam" dedi.
Mensah, ligin ikinci yarısındaki performansları ile ilgili olarak da "Hiç kimse bunu başaramayacağımızı düşünmüyordu. Biz umut vermeye başladık. Desteğinizle hepimiz bunu bir araya getirdik ve kümede kalacağımızı düşündük. Ligin bitmesine 2 maç kaldı. Biz kümede kalacağımıza inanıyoruz" cümleleri paylaştı.
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