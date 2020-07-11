11 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bernard Mensah'tan flaş paylaşım! Beşiktaş...

Bernard Mensah'tan flaş paylaşım! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında forması giyen Bernard Mensah yer alıyor. Ganalı yıldızın hesabından 'un paylaşımına yaptığı yorum, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın transferdeki gözde ismi Bernard Mensah'tan flaş bir hamle geldi. Ganalı futbolcu, hesabından yaptığı yorumla gündeme oturdu.

Siyah-beyazlıların Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 'un başarılı futbolcusu Mensah bu paylaşıma alev emojileriyle yorum yaptı.

25 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını güçlendirirken, Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım...

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