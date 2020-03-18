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Kayserispor'da asistler Bernard Mensah'tan
Giriş Tarihi: 18.03.2020
Hes Kablo Kayserispor’da forması giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Yeni Malatyaspor maçında yaptığı 2 asist ile asist sayısını 8’e çıkardı.
Bernard Mensah yaptığı 8 asistin yanı bu sezon 3 gol kaydetti. Bu sezon takımın en çok asist yapan ismi olan Bernard Mensah, asist krallığında ise üçüncü sırada yer alıyor. 11 asist ile Medipol Başakşehir'den Edin Visca yer alırken, 10 asist ile Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı 8'er asist ile Hes Kablo Kayserispor'dan Bernard Mensah ve Beşiktaş'tan Caner Erkin takip ediyor.
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