18 Mart 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da asistler Bernard Mensah'tan

Kayserispor'da asistler Mensah'tan
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020

’da forması giyen orta saha oyuncusu , geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçında yaptığı 2 asist ile asist sayısını 8’e çıkardı.

yaptığı 8 asistin yanı bu sezon 3 gol kaydetti. Bu sezon takımın en çok asist yapan ismi olan Bernard Mensah, asist krallığında ise üçüncü sırada yer alıyor. 11 asist ile Medipol Başakşehir'den Edin Visca yer alırken, 10 asist ile Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı 8'er asist ile 'dan Bernard Mensah ve Beşiktaş'tan Caner Erkin takip ediyor.

Kayserispor'dan kritik galibiyet! haberin devamı

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