13 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Kayseri 1 puanı 90'da kurtardı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 32. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Düşme patasında yer alan Kayserispor, 9 kişi kalmasına rağmen son dakikalarda Kravets'in attığı golle bir puanı almayı başardı.

'in 32. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ilk gol Gaziantep'ten geldi. Kırmızı-siyahlılar, 62. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti.

KAYSERİ MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI!

Ev sahibinde Bernard Mensah 73. dakikada, Diego Angelo da 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Kayserispor, rakibi karşısında 2 kişi eksik olmasına rağmen beraberliği buldu. Ev sahibinde son haftaların formda ismi Artem Kravets 90+2'de attığı golle takımına hayat verdi.

Kümede kalma yolunda kritik bir puan alan Kayserispor, son 2 haftaya 32 puanla 16. sırada girecek.

Ligde rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK ise puanını 42 yaptı.

KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Mensah, Kvrzic, Enver Cenk, Kravets, Pedro Henrique.

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet.

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