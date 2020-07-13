Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Düşme patasında yer alan Kayserispor, 9 kişi kalmasına rağmen son dakikalarda Kravets'in attığı golle bir puanı almayı başardı.
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta ilk gol Gaziantep'ten geldi. Kırmızı-siyahlılar, 62. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti.
KAYSERİ MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI!
Ev sahibinde Bernard Mensah 73. dakikada, Diego Angelo da 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Kayserispor, rakibi karşısında 2 kişi eksik olmasına rağmen beraberliği buldu. Ev sahibinde son haftaların formda ismi Artem Kravets 90+2'de attığı golle takımına hayat verdi.
Kümede kalma yolunda kritik bir puan alan Kayserispor, son 2 haftaya 32 puanla 16. sırada girecek.
Ligde rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK ise puanını 42 yaptı.
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Mensah, Kvrzic, Enver Cenk, Kravets, Pedro Henrique.
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet.
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