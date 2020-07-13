13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Robert Prosinecki: “Takımım sahada savaşacak ve biz ligde kalacağız”

“Takımım savaşacak ve biz ligde kalacağız”
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

’in 32. haftasında evinde ağırladığı FK ile 1-1 berabere kalan 'da Teknik Direktör , maçın ardından yaptığı açıklamada "Takımım sahada savaşacak ve biz ligde kalacağız" dedi.

Havlu atmadıklarını gösterdiklerini söyleyen , "Öncelikle bu hafta havlu da atmadık. Bugün aslında kazanmamız gereken bir maçta kazanamamamızın hüznü var. Geçen hafta 'de son bölüme önde girdik ama son dakikalarda maçı kaybettik. Bu hafta 9 kişi kaldık ve rakibimiz öndeydi ama 1 puan aldık. İnsanların futbolu sevmesinin sebebi de bu. Herkes bizim ligden düşeceğimizi söyledi ve şu an biz son 2 maça giriyoruz. Biliyorum zor iki maç ama biz elimizden geleni yapacağız ve takımım sahada savaşacak. Biz bu ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

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