Kayseri halıda çalıştı

F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayseri, yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada çalıştı.

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F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayseri, yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada çalıştı. Koronavirüs nedeniyle ülkesinden dönemeyen Lopes ile sakat olan Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi idmanda yer almadı.