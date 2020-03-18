18 Mart 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayseri halıda çalıştı

Kayseri halıda çalıştı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020

F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayseri, yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada çalıştı.

F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayseri, yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada çalıştı. Koronavirüs nedeniyle ülkesinden dönemeyen Lopes ile sakat olan Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi idmanda yer almadı.
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