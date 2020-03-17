Havlu atmadık
Kayseri, F.Bahçe’ye kilitlendi. “Havlu atmadığımızı gösterdik” ifadesini kullanan Prosinecki, “F.Bahçe’ye, bu özgüvenle çıkacağız” diye konuştu.
Sahasında Y.Malatya'yı yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Kayseri, ara vermeden deplasmandaki F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı. F.Bahçe'nin durumunun kendileri için avantaj olmadığını belirten Teknik Direktör Prosinecki, "Bizim şu an içinde bulunduğumuz durum, ligden düştü gözüyle bakılan bir Kayserispor vardı. Havlu atmadığımızı söylüyordum. Havlu atmadığımızı gösterdik. Bu özgüvenle çıkacağız F.Bahçe maçına. İyi de oynasa, kötü de oynasa F.Bahçe'dir. Bu bizim için avantaj değil. Çünkü Fenerbahçe her şeyi yapabilecek büyük bir takım. O yüzden bunu aklımızda tutup maça yüzde 100 konsantrasyonla çıkacağız" yorumunu yaptı.
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
Kasımpaşa maçında yediği goller sonrasında taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen kaleci Lung, Malatya maçında yaptığı kurtarışlar ile kahraman ilan edildi. Tecrübeli eldiven, "3 puanı zor da olsa aldık. Kümede kalma adına savaşmaya devam" dedi.
KAYSERİSPOR DÜŞMEYECEK
Kayserispor'un 25 yaşındaki orta sahası Hasan Hüseyin Acar, camiaya umut dağıttı. Acar, "Tam bir savaş vardı sahada. Yenilsek havlu atardık ama buna izin verme dik. Çok iyi bir galibiyet aldık. Umarım böyle devam ederiz. Önümüzde kazanacağımız maçlar var. Alacağımız puanlar var. Kayserispor'u kümede tutacağız" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...