07 Temmuz 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Beşiktaş'ı tam 7 yıl sonra yendi

Kayserispor seriye son verdi! 7 yıl sonra...
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 30. haftasında 'ı ağırlayan Hes Kablo , siyah-beyazlıları 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, rakibini 7 sezon sonra yenmeyi başardı.

, tam 7 sezon sonra 'ı mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Kayserispor, 'in 30. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, yıllar sonra Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Kayserispor, Süper Lig'de siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 'de oynanan maçta Yener Arıca ve Bobo'nun golleri ile 2-0'lık skorla elde etmişti. Kayseri temsilcisi, o günden sonra İstanbul temsilcisine karşı oynadığı 11 maçta 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Kayserispor, ayrıca Beşiktaş'a 3. kez bir lig maçında 3 gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, 1979-1980 sezonunda Kayseri'deki maçı 3-1, 2006-2007 sezonunda yine evinde oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

Spor yazarları Kayserispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maç ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1
2019/2020 Beşiktaş: 4 - Kayserispor: 1
2018/2019 Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2
2018/2019 Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0
2017/2018 Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0
2017/2018 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1
2016/2017 Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 2
2016/2017 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1
2015/2016 Beşiktaş: 4 - Kayserispor: 0
2015/2016 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2
2013/2014 Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 1
2013/2014 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 3
2012/2013 Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 0

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