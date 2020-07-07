Spor yazarları Kayserispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - HELAL KAYSERİ'YE

Başkasını bilmem ama ben bu maçın faturasını kesinlikle, Ersin ve Rıdvan'a kesmem... İlk golde Rıdvan hatalı, ikinci de Ersin ama onlar bu tür hatalar yaparak olgunlaşacaklar... Yani hata ararken bu iki genç dışındakilere bakarım... Örneğin ilk yarıda yakalanan pozisyonlarda kaleci çalıştırırcasına kafa vuran, şut denemeleri antrenman düzeyinin üzerine çıkmayan Diaby, Elneny, Burak ve diğerleri ne yaptılar?