Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları açıklandı

Kayserispor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "7 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 18.30'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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