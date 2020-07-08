08 Temmuz 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları açıklandı

Kayserispor'da test sonuçları açıklandı
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "7 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo , 'in 31. haftasında yarın saat 18.30'da 'a konuk olacak.

Kayserispor seriye son verdi! 7 yıl sonra... haberin devamı


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