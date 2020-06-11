11 Haziran 2020, Perşembe

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Kayserispor Fenerbahçe maçı için yola çıktı

Kayserispor F.Bahçe maçı için yola çıktı
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan HES Kablo Kayserispor, oynayacağı maç için 'a gitti.

Karpuzatan Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı - kırmızılılar, saat 17.30'da Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla 'a hareket etti. Otobüsle havalimanına gelen Kayserispor kafilesinde
bulunanların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktıkları görüldü.

Kayseri temsilcisinin Fenerbahçe maçı kafilesinde Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, yöneticiler Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın, İsa Gün ve teknik heyet ile futbolcular Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets, İsmail Çipe, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Mert Kula, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Enver Cenk, Emre Demir, Oğuzhan Çapar, Hakan Arıkan olmak üzere toplam 21 oyuncu, ayrıca kulüp masör ve malzemecileri yer aldı.

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