Kayserispor Fenerbahçe maçı için yola çıktı

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen 3 aylık aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligin 27. haftasında Kadıköy'de Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ersun Yanal'dan boşana teknik direktör koltuğuna sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getiren Kanarya, bitime 8 maç kala galibiyet serisi yakalarak ligi üst sıralarda bitirme planları yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i büyük ölçüde netleşirken, sakatlığı bulunan ve Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili de karar verildi. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i...