24 Şubat 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserisporlu Enver Cenk Şahin: Konyaspor maçını kazanmayı çok istedik

Enver Cenk Şahin: Konyaspor maçını kazanmayı çok istedik
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020

'un futbolcusu , maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kümede kalmak adına sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

futbolcusu , kümede kalmak adına sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

Denizlispor maçı sonrasında maçına da mutlak galibiyet parolası ile çıktıklarını ancak 1 puan aldıklarını söyleyen Enver Cenk Şahin, "Konyaspor maçını kazanmayı çok istedik. Maça iyi hazırlandık. Aslında maça da iyi başladık. Top kontrolü bizdeydi. Bu esnada şanssız gol yedik. Konuk takım özgüven ile daha iyi oynadı. Ardından ikinci golü yedik. Şanssız bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı beraberliği geç bulduk. 3 puanı çok istedik ama 1 puan aldık" dedi. Enver Cenk Şahin, "Bizim için hiç bir şey bitmedi. maçına hazırlanıp o maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz" cümleleri kurdu.

Hes Kablo Kayserispor 2-2 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets: Pes etmedik Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets: Pes etmedik
Kayseri'de puanlar paylaşıldı Kayseri'de puanlar paylaşıldı
Kayseri'de puanlar paylaşıldı Kayseri'de puanlar paylaşıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör