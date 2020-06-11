11 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu! Vedat Muriqi...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen 3 aylık aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligin 27. haftasında Kadıköy'de Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ersun Yanal'dan boşana teknik direktör koltuğuna sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getiren Kanarya, bitime 8 maç kala galibiyet serisi yakalarak ligi üst sıralarda bitirme planları yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i büyük ölçüde netleşirken, sakatlığı bulunan ve Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili de karar verildi. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 17:01
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Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu! Vedat Muriqi...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aradan yaklaşık 3 ay sonra heyecan yeniden başlıyor. Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor mücadeleleriyle start alacak olan Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu! Vedat Muriqi...

Lige şampiyonluk iddiasıyla başlayan ancak ikinci yarıda üst üste aldığı kötü sonuçlarla potadan uzaklaşan Kanarya'da hedef, lige 3 puanla dönüş yapmak.

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Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde sakatlanan Vedat Muriqi riske edilmeyecek. Takımın bir diğer önemli yıldızı Max Kruse'nin de sahalara dönememesi ilk 11'i baştan sona değiştirecek.

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Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu! Vedat Muriqi...

Kanarya'da ayrıca, Hasan Ali Kaldırım sarı kart cezası ve Mauricio Isla da takımdan ayrılması nedeniyle forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu! Vedat Muriqi...

HASAN ALİ'NİN YERİNE DENİZ TÜRÜÇ

Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı olması nedeniyle bu bölgede Deniz Türüç oynayacak. Kanarya'da Deniz'den boşalan kanat bölgesine ise Tolga Ciğerci geçecek.

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