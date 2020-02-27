Mustafa Tokgöz: Adalet aramaktan yorulduk
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Asbaşkan Mustafa Tokgöz hakemlerle ilgili konuştu. Tokgöz, "Bu bir oyunsa sahada oynansın masada değil" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, bu haftaki hakem atamalarına tepki göstererek, "Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin" dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da müsabakaya görevlendirilen hakem Mete Kalkavan için Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki var. Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Adalet aramaktan yorulduk. Çalıştıramadığınız VAR sistemine tahammülümüz kalmadı. Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin. Bu bir oyunsa sahada oynansın masada değil" dedi.
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