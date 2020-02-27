28 Şubat 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Mustafa Tokgöz: Adalet aramaktan yorulduk

Mustafa Tokgöz: Adalet aramaktan yorulduk
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

ekiplerinden 'da Asbaşkan hakemlerle ilgili konuştu. Tokgöz, "Bu bir oyunsa sahada oynansın masada değil" dedi.

Asbaşkanı , bu haftaki hakem atamalarına tepki göstererek, "Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin" dedi.

'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da müsabakaya görevlendirilen hakem için 'na (MHK) tepki var. Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Adalet aramaktan yorulduk. Çalıştıramadığınız VAR sistemine tahammülümüz kalmadı. Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin. Bu bir oyunsa sahada oynansın masada değil" dedi.

Levent Kurt: Kayserispor benim sevdam haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Tofaş çıkışa geçti! Tofaş çıkışa geçti!
Kayserispor idmanında 3 eksik! Kayserispor idmanında 3 eksik!
Levent Kurt: Kayserispor benim sevdam Levent Kurt: Kayserispor benim sevdam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör