03 Haziran 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'a transfer yasağı şoku

Süper Lig ekibine transfer yasağı şoku
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

 ekiplerinden 'da başkan , Landry Enguemo ve Bernard Mensah'ın bonservisleri için 'e ödeme yapmadıkları takdirde  yasağı alacağını açıkladı.

Hes Kablo Başkanı , sarı kırmızılı kulübün yasağı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Berna Gözbaşı, "Geçtiğimiz dönemlerde kulübümüzde kısa süre forma giyen Landry N'Guemo ve Mensah'ın bonservisini aldığımız ama halen ödeme yapmadığımız kulübü 'ya şikayette bulundu. FIFA da haklı buldu. Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübüne ödeme yapmazsak transfer yasağı alacağız. İspanyol kulübü 3 dönem yasak talebinde bulunmuş" dedi.

Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübü ile avukatlar kanalıyla görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, "Her iki tarafa yapılacak ödeme de ağır. Hem futbolcudan hem de İspanyol kulübünden ödeme konusunda iyileştirme talebinde bulunduk. Hem indirim istedik hem ödeme kolaylığı istedik. Müzakere ediliyor. Bir şekilde anlaşacağımızı umut ediyorum. Aksi taktirde transfer yasağı cezası alacağız" diye konuştu.

Kayserispor Kulübü'nün kurtuluşu için şirketleşmeye gidilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Gözbaşı, "Şirketleşme olursa, sermaye bulmak daha kolay olur. Hesaplar daha şeffaf olur. Gelir sağlamak daha kolay olur" açıklamasında bulundu.

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