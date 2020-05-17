Kayserispor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Asbaşkan Mustafa Tokgöz, futbolculara, teknik jeyete ve personele yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'ün konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbola geri dönüş öneri protokolü kapsamında 15 Mayıs tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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