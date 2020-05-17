17 Mayıs 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı

Kayserispor'da test sonuçları açıklandı
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

ekiplerinden Hes Kablo 'da Asbaşkan Mustafa Tokgöz, futbolculara, teknik jeyete ve personele yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'ün konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbola geri dönüş öneri protokolü kapsamında 15 Mayıs tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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