03 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a 20'lik süper Sambacı

Bir yandan 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsünün neden olduğu mali kriz nedeniyle genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, 'yeni Melo' olarak lanse edilen Brezilyalı genç orta sahayı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 21:46
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Galatasaray'a 20'lik süper Sambacı

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a 20'lik süper Sambacı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.

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Galatasaray'a 20'lik süper Sambacı

Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girdi. İşte son gelişmeler...

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Galatasaray'a 20'lik süper Sambacı

TRANFER YARIŞINA CİMBOM'DA DAHİL OLDU

Sao Paulo'nun B takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabinho için Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray da dahil oldu.

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Galatasaray'a 20'lik süper Sambacı

Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki Fabinho'yu aynı zamanda Galatasaray'ın scout ekibinin de takip ettiğini yazdı.

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