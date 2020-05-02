Emre Demir transfer olacak mı? Kayserispor'dan açıklama geldi

Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç futbolcusu Emre Demir ile ilgili çıkan transfer iddialarına yönelik bir açıklama yayınladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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