02 Mayıs 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Emre Demir transfer olacak mı? Kayserispor'dan açıklama geldi

Emre Demir transfer olacak mı? Kayserispor'dan açıklama geldi
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

Son dakika haberine göre, ekiplerinden , genç futbolcusu Demir ile ilgili çıkan iddialarına yönelik bir açıklama yayınladı.

'dan yapılan açıklamada "Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Emre Demir’e teklif yağıyor haberin devamı

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