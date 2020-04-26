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Emre Demir’e teklif yağıyor

Emre Demir’e teklif yağıyor
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Başkanı Berna Gözbaşı, 'ne gol atarak, 15 yaşındayken ligin en genç gol atan futbolcusu olan Emre Demir'e transfer teklifi geldiğini açıkladı.

Başkanı Berna Gözbaşı, 'ne gol atarak, 15 yaşındayken ligin en genç gol atan futbolcusu olan Emre Demir'e transfer teklifi geldiğini açıkladı. Başkan Berna Gözbaşı, "Emre Demir'e daha dün bir transfer teklifi geldi ama bu teklifler yazılı gelmeden ben ciddiye almam. Emre'yle de bunları konuşuyoruz" bilgisini verdi.
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