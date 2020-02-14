14 Şubat 2020, Cuma

SÜPER LİG

Özgür Yankaya 8. maçına çıkacak

Özgür Yankaya 8. maçına çıkıyor
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Edirne Bölgesi hakemi , - maçı ile bu sezonki 8. maçına çıkacak. Özgür Yankaya'nın bugüne kadar yönettiği 310 maçta 149 kez ev sahibi takım, 88 kez deplasman takımı kazandı.

'nın bugüne kadar yönettiği 310 maçta 149 kez ev sahibi takım, 88 kez deplasman takımı kazandı. 73 maçta ise beraberlik oldu. Bu maçlarda Özgür Yankaya, 1465 kez sarı kart çıkarırken 87 kez kırmızı kartına başvurdu.

2. KEZ YÖNETECEK

Özgür Yankaya, maçlarını yönettiği takımlar arasında en çok Akhisarspor'un maçına çıktı. Akhisar'ın 22 maçında düdük çalan Yankaya, 'un ise 21 maçını yönetti. 42 yaşındaki hakem, 'un ise 11 maçında düdük çaldı. Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya, bu sezon 7 müsabakada görev yaptı. 5 kez maçında 1 kez maçında, 1 kez de 1. Lig maçında düdük çaldı. Son olarak Kasımpaşa-Alanyaspor (1-2) maçında düdük çalan Özgür Yankaya, Denizlispor'un deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildiği, Kayserispor'un da deplasmanda Gaziantep'e 3-0 yenildiği maçı yönetmişti. Özgür Yankaya, bu 5 Süper Lig maçında 18 sarı kart 3 kırmızı kart çıkardı.

22. KEZ KAYSERİSPOR MAÇI

Tecrübeli hakem Özgür Yankaya, Kayserispor'un 22.kez maçında düdük çalacak. Geride kalan 21 maçta Kayserispor 9 galibiyet 7 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Özgür Yankaya'nın yönettiği maçlarda Kayserispor, deplasmanda 4 kez kazanıp 3 kez de berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu.

Özgür Yankaya'nın yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:

Gaziantep-Kayserispor 3-0
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Akhisarspor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Trabzonspor 0-0
Kayserispor-Göztepe 1-0
Başakşehir-Kayserispor 5-0
Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1
Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Gaziantep 2-2
Eskişehirspor-Kayserispor 1-3
Kayserispor-Sivasspor 1-1
Kayserispor-Beşiktaş 1-0
Antalyaspor-Kayserispor 2-0
Fenerbahçe-Kayserispor 2-2
Galatasaray-Kayserispor 1-0
Beşiktaş-Kayserispor 0-2
Kayserispor-Başakşehir 3-2
Manisaspor-Kayserispor 0-2
Sivasspor-Kayserispor 2-4
Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
Kayserispor-Malatyaspor 3-1

12. KEZ DENİZLİSPOR MAÇI

Edirne Bölgesi hakemi, Denizlispor'un 12. kez maçında düdük çalacak. Geride kalan 11 maçta Ege temsilcisi, 3 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Denizlispor, Özgür Yankaya'nın yönettiği 4 maçta sahasında hiç yenilmezken 2 kez kazanıp 2 kez berabere kaldı.

Özgür Yankaya'nın yönettiği Denizlispor maçları ve sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Denizlispor 1-0
Samsunspor-Denizlispor 2-2
Y.Malatyaspor-Denizlispor 3-1
Denizlispor-Y.Malatyaspor 2-0
Manisaspor-Denizlispor 0-1
Ç.Rizespor-Denizlispor 3-1
Denizlispor-Adanaspor 1-1
Galatasaray-Denizlispor 3-1
Denizlispor-Eskişehirspor 1-0
Gaziantep-Denizlispor 2-1
Denizlispor-Hacettepe 0-0

YARDIMCILARI

Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi Mustafa Aydın olarak belirlendi. Bu maçın VAR Hakemi Halis Özkahya olurken, AVAR Hakemi ise Ekrem Kan oldu.

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