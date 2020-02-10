10 Şubat 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Ligin en çok gol yiyen takımı Kayserispor

Ligin en çok gol yiyen takımı Kayserispor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

2019-2020 sezonunda 21.hafta geride kalırken , ligin en kötü averajına sahip, en çok gol yiyen takımı oldu.

'de oynadığı 21 maçta 2 galibiyet 6 beraberlik 13 yenilgi elde ederek topladığı 12 puanla son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, 21 gol atarken kalesinde ise 54 gol gördü. Ligin en çok gol yiyen takımı olan Kayserispor -33 averaja sahip. , bu sezon Trabzonspor'dan 6 gol, Alanyaspor'dan 5 gol yerken Göztepe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında da kalesinde 4'er gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor'dan sonra ligde en çok gol yiyen takımlar Kasımpaşa (46 gol) ve Gençlerbirliği (39 gol) görülüyor.

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