03 Nisan 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

Hes Kablo 'da 2019-2020 sezonun ardından 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılı takıma sezon başı ve devre arasında transfer edilen isimlerin sözleşmeleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Öte yandan korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tüm kulüplerde sözleşmesi sona erecek isimler konusunda 'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Kayserispor'da sözleşmesi bitecek isimler şunlar:

"Alpay Çelebi (Kiralık), Aymen Abdennour, Bora Barlas, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Diego Angelo (Kiralık), Emre Taşdemir (Kiralık), Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Paul Ntep, Ramazan Emirhan Civelek (Kiralık)"

Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Prosinecki tesiste Prosinecki tesiste
Lung zam istemiyor Lung zam istemiyor
Silviu Lung'un sözleşmesi bitiyor Silviu Lung'un sözleşmesi bitiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör