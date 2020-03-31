31 Mart 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL destek

Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Hes Kablo , Başkan tarafından başlatılan 'na 196 bin 600 TL ile destek verdi.

ekiplerinden , Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan 'na destek verdi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, hesabından yaptığı açıklamada, "Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da an az yara ile atlatacağız. Biz bize yeteriz diyoruz, 1966'da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz" dedi.

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