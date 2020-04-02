02 Nisan 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor'da Silviu Lung'un sözleşmesi bitiyor

Silviu Lung'un sözleşmesi bitiyor
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

kalecisi ’un sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor.

'un Rumen kalecisi 'un sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona edecek. 2016-2017 sezonunda Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen ve 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Silviu Lung, kararını vermiş değil.

Rumen kaleci, Türkiye'de kalıp kalmayacağı yönünde henüz bir karara varmış değilken sarı kırmızılı kulüp de Lung'un sözleşmesini uzatmak adına bir girişimde bulunmadı. Opsiyon hakkı Kayserispor'da olan Lung'un maaşına zam yapılması halinde sözleşmesinin uzatılabileceği ifade ediliyor.

Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Spor camiasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek Spor camiasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek
Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Campanharo’nun keyfi yerinde Campanharo’nun keyfi yerinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör