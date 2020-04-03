Lung zam istemiyor

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 2016- 17'den beri sarı-kırmızılı formayı giyen Rumen file bekçisinin zam beklentisi bulunmuyor.

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 2016- 17'den beri sarı-kırmızılı formayı giyen Rumen file bekçisinin zam beklentisi bulunmuyor. Lung, "Burası evim oldu. Yönetim de isterse kalmak isterim" dediği belirtildi.

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