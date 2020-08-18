18 Ağustos 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Artem Kravets ile yolların ayırdı

Kaysersipr ayrılığı açıkladı!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

ekiplerinden , 2,5 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli forvet Artem Kravets ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

'da Artem Kravets dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp 2.5 yıldır kadrosunda yer alan Ukraynalı golcüyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Kravets, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 19 maçında 8 gol kaydetmişti.

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