27 Mart 2020, Cuma
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Son dakika! Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü tespit edildi!
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bir idari personelinde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika corona virüsü haberleri
Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."
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