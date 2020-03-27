27 Mart 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Son dakika! Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü tespit edildi!

Bir Süper Lig kulübünde daha corona virüsü çıktı!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

ekiplerinden , resmi hesabından yaptığı paylaşımla, bir idari personelinde testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika haberleri

Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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