Son dakika! Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü tespit edildi!

Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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