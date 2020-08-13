13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Kayserispor'dan Mensah açıklaması! "Görüşmeler sürüyor"

Kayserispor'dan Mensah açıklaması! Görüşmeler sürüyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

Başkanı , ve 'ın transfer listesinde yer alan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Görüşmeler sürüyor. Tam olarak bitmiş bir şey ya da netleşen bir durum yok’ ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin gözde ismi haline gelen için Başkanı , Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR..."

Mensah ile 'ın ilgilendiği bilinirken, 'ın da Ganalı futbolcu ile anlaştığı iddia edilmişti.

Gözbaşı, Beşiktaş ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberler hakkında, 'Görüşmeler sürüyor. Tam olarak bitmiş bir şey ya da netleşen bir durum yok' dedi.

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TAKAS FORMÜLÜ OLABİLİR

Beşiktaş ve Kayserispor arasında Mensah transferinde takas formulünün kullanılması da alternatifler arasında.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kayserispor forması ile 26 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı.

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