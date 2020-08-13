Kayserispor'dan Mensah açıklaması! "Görüşmeler sürüyor"
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bernard Mensah hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Görüşmeler sürüyor. Tam olarak bitmiş bir şey ya da netleşen bir durum yok’ ifadelerini kullandı.
Transfer döneminin gözde ismi haline gelen Bernard Mensah için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.
"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR..."
Mensah ile Galatasaray'ın ilgilendiği bilinirken, Beşiktaş'ın da Ganalı futbolcu ile anlaştığı iddia edilmişti.
Gözbaşı, Beşiktaş ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberler hakkında, 'Görüşmeler sürüyor. Tam olarak bitmiş bir şey ya da netleşen bir durum yok' dedi.
TAKAS FORMÜLÜ OLABİLİR
Beşiktaş ve Kayserispor arasında Mensah transferinde takas formulünün kullanılması da alternatifler arasında.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kayserispor forması ile 26 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı.
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