17 Ocak 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı

Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020

, gurbetçi futbolcu ile 6 aylık sözleşme yaptı.

, kanat oyuncusu ile 6 aylık sözleşme yaptı. 6 aylığına anlaşılan oyuncunun lisans işlemleri tamamlandı. Kupa maçında lisansı çıkartılmadığı için forma giyemeyen Enver Cenk Şahin, Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınacak.
Enver Cenk Şahin kimdir?

22 Eylül 1994 yılında doğdu. doğumlu. Orta saha ve Kanat mevkilerinde oynuyor. Futbola Medipol Başakşehir alt yapısında başladı. Medipol Başakşehir yaş gruplarında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. A takımdaki futbolu ile 2016-2017 sezonunda Almanya'nın St. Pauli takımına transfer oldu. 3 yıl oynadıktan sonra Ingolstadt takımına transfer oldu. Sezon başında yeniden St. Pauli takımına dönen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Enver Cenk, bu sezon sadece 1 maçta (23 dakika) görev yapmıştı. Enver Cenk Şahin, 182 maçta 23 kez gol atarken 42 sarı kart 2 kırmızı kart gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Prosinecki'den Mensah açıklaması Prosinecki'den Mensah açıklaması
Kayserispor'da Mensah depremi Kayserispor'da Mensah depremi
Ömer Memiş Kayserispor'da! Ömer Memiş Kayserispor'da!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör