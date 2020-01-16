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Kayserispor'da Mensah depremi
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020
Süper Lig ekibi Kayserispor'da Mensah depremi yaşanıyor. Yıldız futbolcu disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama sebebi ile kadro dışı bırakıldı.
Kayserispor'da Mensah depremi... Yıldız futbolcu disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama sebebi ile kadro dışı bırakıldı.
Süper Lig'de kötü günler yaşayan Kayserispor'da sular durulmuyor. Takımda üst üste yaşanan ayrılıkların ardından bir de Mensah'ın disiplin sorunu belirdi.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Mensah'ın adı Süper Lig'in büyük takımlarıyla da anılıyordu.
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