16 Ocak 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Mensah depremi

Kayserispor'da Mensah depremi
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

ekibi 'da Mensah depremi yaşanıyor. Yıldız futbolcu disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama sebebi ile bırakıldı.

Kayserispor'da Mensah depremi... Yıldız futbolcu disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama sebebi ile bırakıldı.

'de kötü günler yaşayan 'da sular durulmuyor. Takımda üst üste yaşanan ayrılıkların ardından bir de Mensah'ın disiplin sorunu belirdi.

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Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Mensah'ın adı Süper Lig'in büyük takımlarıyla da anılıyordu.

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