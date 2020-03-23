23 Mart 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü tedbirleri kapsamında verilen izin uzatıldı

Kayserispor'da izinler uzatıldı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Hes Kablo 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası futbolculara verilen izin uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, lige süresiz ara verilmesinin ardından takıma 19 Mart Perşembe gününden 24 Mart Salı gününe kadar izin verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Değerli basın mensuplarımız, takımımızın yarın toplanması ertelenmiştir. Yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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