22 Mart 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor’un 8 kader haftası

Kayserispor’un 8 kader haftası
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2020

’de 26.hafta sonunda 22 puanla 18.sırada yer alan Has Kablo , kalan 8 haftada birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. 8 maçın 4’ünü sahasında 4’ünü ise deplasmanda oynayacak olan , 15-16 puan almak istiyor.

Ligde kalma adına büyük bir mücadele veren Sarı-Kırmızılılar kalan maçlarından az puan kaybı ile kapatarak büyük bir başarıya imza atmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp yöneticilerinden Ali Kaynar, "Ligler yeniden başlayana kadar an iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan maçlarımızdan gerekli puanları alarak kümede kalacağımıza inanıyorum" dedi.

Kayserispor'dan F.Bahçe’ye geçmiş olsun mesajı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor'dan F.Bahçe’ye geçmiş olsun mesajı Kayserispor'dan F.Bahçe’ye geçmiş olsun mesajı
Kayseri’den çıkış yok! Kayseri’den çıkış yok!
Süper Lig ekibinden oyuncularına yurtdışı yasağı Süper Lig ekibinden oyuncularına yurtdışı yasağı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör