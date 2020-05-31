31 Mayıs 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Biz inandık herkes inansın

Biz inandık herkes inansın
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

'un genç yıldız adaylarından Emre Demir, kalan 8 haftanın sonunda ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

'un genç yıldız adaylarından Emre Demir, kalan 8 haftanın sonunda ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi. Demir, "Yeniden başlıyoruz. Kayserispor'u son 8 hafta kala hak ettiği ligde bırakacağız inşallah. Biz buna inandık, herkes inansın" diye camiaya umut dağıttı.
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