25 Mart 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı

Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

'un altyapısında oynayan minik futbolcular, koronavirüs salgını ile ilgili olarak çektikleri videoda '' çağrısında bulundu.

'un hesaplarından paylaşılan videoda, takımın altyapısında oynayan minik futbolcular, "Merhaba Kayserispor, özledik ama geleceğimiz için " diyerek koronavirüs salgını nedeniyle taraftarlara evde kalınması çağrısında bulundu.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi.

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